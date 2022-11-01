مالك أحد أكبر مزرعة لـ"الورد الحساوي" يروي لـ"أخبار 24" أبرز استخداماته

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تشتهر محافظة الأحساء بالزراعة، وبإنتاج المحاصيل الزراعية الموسمية والمتنوعة ، ومن المنتجات المميزة فيها “الورد الحساوي”، الذي يتمتع برائحة جميلة، وشكل مختلف عن باقي أنواعه.

وأوضح مالك أحد أكبر مزرعة في انتاج الورد لـ”أخبار24“، أبو جواد المطلق، أنه يعمل في مجال زراعة الورد أكثر من 20 سنة، مشيراً إبى أنه يذهب كل صباحاً إلى المزرعة ويقطف الورد ثم يبيعه في المزرعة والأسواق.

وأشار أبو جواد إلى أن الورد الحساوي، يستخدم في الطعام، ومع شرب الشاي ، والزينة في الشعر للنساء ، ومع الماء حتى يصبح ماء ورد.

ولفت إلى أن مزرعته تتميز بمساحتها الكبيرة، وبمنتجاتها الأحسائية العديدة، منها الرز الحساوي، والبابايا ، والتوت ، والمانجو ، والتمر، والليمون، بالإضافة إلى الورد الحساوي.

وعبّر عن حُبه للمزرعة وسعادته في قطف الورد كل صباح ، وعن عمله منذ الطفولة في المزرعة ، مرحباً بالزوار لمزرعته للتعرف على الورد الحساوي، حيث أنه يستقبلهم ويسمح لهم بقطف الورد، والتعرف على المنتجات الأخرى في المزرعة.



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Source akhbaar24

