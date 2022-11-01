قيمتها 30 مليون دولار.. صيني يخفي فوزه بجائزة اليانصيب بزي تنكري أثناء تسلمها

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أخفى صيني خبر فوزه بجائزة اليانصيب عن أسرته، بحجة خوفه من أن يجعلهم المال كسالى.
وذهب الرجل بمفرده إلى مكتب اليانصيب في منطقة قوانغشي الجنوبية، للمطالبة بجائزته التي تبلغ نحو 30 مليون دولار، حيث كان يرتدي زيا تنكريا أصفر لامعا غطى ملامحه أثناء التقاط صور له وهو يتسلم الجائزة.
وتبرع الرجل بمبلغ 5 ملايين يوان للأعمال الخيرية، وأشار إلى أنه لم يقرر ما سيفعله بباقي المبلغ بعد الضرائب.
وكان الرجل اشترى التذكرة في متجر في ليتانج، وهي بلدة يقطنها حوالي 120 ألف شخص شرقي ناننينغ عاصمة المنطقة. وفي اليوم التالي بعد أن علم بفوزه، توجه بالسيارة إلى مدينة أكبر لتقديم التذكرة في مقر اليانصيب.
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Source akhbaar24
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