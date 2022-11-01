اختتام أول أيام منافسات كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للهجن في تبوك

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اختتمت اليوم منافسات أول أيام كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للهجن الذي يستمر حتى الخامس من شهر نوفمبر الحالي، بإقامة 36 شوطًا لفئة الحقايق على مدتين صباحية ومسائية، وذلك على ميدان تبوك للهجن.

وشهدت منافسات اليوم الأول انطلاق 22 شوطًا في المدة الصباحية، كان أبرزها تحقيق خلف بشير الشمري صدارة الشوط الأول بعد فوز المطية «نوف»، فيما أحرز صدارة الشوط الثاني القعود «شاهين» لمالكه عبدالعزيز معلاء السهلي، وانتزعت المطية «شواهين» لمالكها لاهوم فيصل المري صدارة الشوط الثالث والتوقيت الأسرع في المدة الصباحية، في حين حل بالمركز الأول في الشوط الرابع القعود «هياض» لمالكه مبارك علي العجمي.

وانطلقت منافسات المدة المسائية بـ 14 شوطًا، منها أربعة أشواط خصصت للكؤوس، حيث انتزعت صدارة الشوط الأول وكأس الحقايق بكار مفتوح المطية «تغريد» لمالكها من مملكة البحرين الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، فيما انتزع كأس الحقايق قعدان مفتوح «نواف» لهجن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، وحققت المطية «روعة» التوقيت الأسرع خلال المدة المسائية لمالكها حمد جار الله البريدي من دولة قطر كأس الحقايق بكار عام، فيما حقق «شاهين» كأس الحقايق قعدان عام لمالكه فيصل بن سالم الحنزاب من دولة قطر.

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Source almnatiq

