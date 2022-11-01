وزير الخارجية يصل الجزائر لترؤس وفد المملكة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

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وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة الجزائرية الجزائر، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الـ31.

وأقيمت لوزير الخارجية لدى وصوله مطار هواري بومدين الدولي، مراسم استقبال رسمية، حيث كان في استقباله نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، وسفير المملكة لدى الجزائر الدكتور عبدالله البصيري وعدد من منسوبي السفارة.

يذكر أن وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد اليوم (الثلاثاء)، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

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Source akhbaar24

