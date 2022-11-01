موضة شتاء 2023 و تهافت غير مسبوق على كوبونات الخصم ألفخم الماركات

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أبرز اتجاهات شتاء 2023 والتي تعلي قيمة الأناقة على حساب الدفء

لا تترددي في اختيار الألوان الصارخة فهي موضة شتاء 2023 ، ودعوة من أكبر المصممين لارتداء الألوان الزاهية

حيث ظهر اللون الوردي في إطلالة كاملة من مجموعة valentino، واللون الاخضر بجميع درجاته التي يمكنها إعطائك شعور بالثقة والتملك، الأحمر الناري المفضل لدي الكثير من الفتيات الآن وقته.

كما أنه تم اضافة قطعة علوية شفافه او شبكية لمزيد من الأناقة، تنسيق التنورات الصوفية و المخملية، مع البوت الطويل، ركزي دائما على إختيار الألوان الأساسية فهي مازلت مستمرة منذ عدة سنوات، وحتى الآن، بجانب الألوان البارزه مثل الأخضر، والأصفر، الوردي.

تعرف على اكسسوارات شتاء 2023 لإكمال طلتك الأنيقة

يمكنك تنسيق العديد من الاكسسورات الفريدة التي تكمل المظهرمع الأزياء وتعطيها المزيد من الحيوية

القفازات أساس اكسسوار الشتاء وتعطي الطقم المظهر الكلاسيكي القيم، ولكن مع موضة الألوان الزاهية هذا الشتاء ننصحك بتجربة القفازات الكاجول ذات المظهر العصري.

ولا تغفلي أهم إضافة للملابس منذ الأزل وهي الأوشحة الصوفية منها والفرو وموضة هذا الشتاء تتجه للفرو أكثر.

لإطلالة غنية وراقية اقتني القبعة بأشكالها التي تعددت وتميزت لشتاء 2023 خصيصا حيث ظهرت قبعة من الفرو الأسود، وقبعة المناسبات المصنوعة من القش و المزينة بالريش.

الملابس الجلد

لا غني كل شتاء عن الملابس الجلدية، مهما تغيرت الموضة وظهرت صيحات جديدة عليكي اقناء الجاكت الجلد الأنيق ولكن المختلف في شتاء 2023 يمكننا التخلي عن الجلد الأسود والاتجاه إلى الألوان الجديدة والصاخبة.

لا تفوت فرصتك في الحصول على أحدث الصيحات ومواكبة تريندات شتاء عام 2023 في شهر العروض والخصومات واغتنم فرصة التجول بين المتاجر الموثوقة و المختلفة واختيار ما تريد من احتياجاتك من خلال هاتفك فقط بخصومات تصل إلي أكثر من 80% من خلال كوبونات موقع اطلب كوبون.

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