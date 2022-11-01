نجوم مسرحية “حتى لا يطير الدكان” يستعرضون تفاصيلها

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كشف عدد من الفنانين المصريين تفاصيل مسرحية “حتى لا يطير الدكان” والتي سيتم عرضها يوم الخميس المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأوضح مؤلف المسرحية أمير طعيمة خلال مؤتمر صحفي، أن فكرة وجود فنانين سعوديين في المسرحيات المصرية ظلوا يعملون عليها منذ شهور عديدة، مبيناً أن عنوانها ليس له علاقة بالمسرحية إطلاقا، وإنما لجذب الجمهور فقط.

من جهتها، أكدت الممثلة درة أن نجاح المسرحيات السابقة شجعها للمشاركة في المسرحية الجديدة، معلنة تشوقها للقاء الجمهور السعودي، فيما أوضح زميلها بيومي فؤاد أنه خلال المسرحية سيتم انتقاء مفردات من اللهجة السعودية.

إلى ذلك، كشف الممثل أكرم حسني عن إطلاق 3 أغان بالمسرحية الجديدة من كلماته، إلى جانب أغنيتين مع الفنانة أنغام.

وتدور أحداث المسرحية حول قمر الدين الذي ورث عن والده محل أدوات كهربائية، حيث سيتم استعراضها في قالب كوميدي.



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Source akhbaar24

