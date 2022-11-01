︎
.
كشف عدد من الفنانين المصريين تفاصيل مسرحية “حتى لا يطير الدكان” والتي سيتم عرضها يوم الخميس المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.
وأوضح مؤلف المسرحية أمير طعيمة خلال مؤتمر صحفي، أن فكرة وجود فنانين سعوديين في المسرحيات المصرية ظلوا يعملون عليها منذ شهور عديدة، مبيناً أن عنوانها ليس له علاقة بالمسرحية إطلاقا، وإنما لجذب الجمهور فقط.
من جهتها، أكدت الممثلة درة أن نجاح المسرحيات السابقة شجعها للمشاركة في المسرحية الجديدة، معلنة تشوقها للقاء الجمهور السعودي، فيما أوضح زميلها بيومي فؤاد أنه خلال المسرحية سيتم انتقاء مفردات من اللهجة السعودية.
إلى ذلك، كشف الممثل أكرم حسني عن إطلاق 3 أغان بالمسرحية الجديدة من كلماته، إلى جانب أغنيتين مع الفنانة أنغام.
وتدور أحداث المسرحية حول قمر الدين الذي ورث عن والده محل أدوات كهربائية، حيث سيتم استعراضها في قالب كوميدي.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم مسرحية “حتى لا يطير الدكان” يستعرضون تفاصيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.