أمير تبوك يواسي أسرة العمراني في وفاة فقيدهم

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المناطق_تبوك

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرة العمراني في وفاة فقيدهم فرج بن نصار العمراني عضو مجلس منطقة تبوك رحمه الله حيث أعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته أعرب أبن الفقيد نبيل العمراني باسمه ونيابة عن الأسرة عن الشكر والعرفان لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته لهم داعياً الله أن يجزي سموه خير الجزاء ويجعل هذا العمل في موازين حسناته

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Source almnatiq

