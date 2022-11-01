إعلان موعد بدء تطبيق التجهيزات الفنية للحافلات

وأشارت الهيئة إلى أن التجهيزات الفنية للحافلات ستُسهم في تعزيز أمن وسلامة خدمات نقل الركاب بالحافلات، كما ستسهم في رفع مستويات الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة، وضمان تطبيق الأنظمة والاشتراطات المتعلقة بمهام الهيئة العامة للنقل ودورها التشريعي والتنظيمي لأنشطة وخدمات النقل في المملكة.
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