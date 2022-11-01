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إعلان موعد بدء تطبيق التجهيزات الفنية للحافلات

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أعلنت الهيئة العامة للنقل عن موعد بدء تطبيق التجهيزات الفنية وأدوات السلامة اللازمة لجميع حافلات النقل التعليمي والمتخصص، الذي يشمل النقل بالحافلات لـ "الحج والعمرة، والسياحة، العمل"، هو السابع من جمادى الأولى 1444هـ، وذلك للمرخصين في مزاولة نقل الركاب بالحافلات، ويستثنى من ذلك الحافلات سنة الصنع 2014م، وأقل، من المتطلبات والشروط للتجهيزات الفنية وأدوات السلامة ماعدا نظام التتبع الإلكتروني (AVL Tracking System).

وأشارت الهيئة إلى أن التجهيزات الفنية للحافلات ستُسهم في تعزيز أمن وسلامة خدمات نقل الركاب بالحافلات، كما ستسهم في رفع مستويات الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة، وضمان تطبيق الأنظمة والاشتراطات المتعلقة بمهام الهيئة العامة للنقل ودورها التشريعي والتنظيمي لأنشطة وخدمات النقل في المملكة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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