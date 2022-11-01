إحكام تنظم ورشة عمل حول إجراءات النظر في طلبات تملك العقارات

وقال الأمين العام لـ"أحكام" أحمد الصقر إن الورشة تأتي ضمن برنامج التطوير والتدريب المستمر، الذي انطلق منذ بدء عمل الأمانة، ما يسهم في تسريع النظر في طلبات التملُّك، وتطوير آليات العمل والإجراءات المتعلّقة بطلبات المستفيدين.
وأوضح الصقر أن الورشة استعرضت عددا من المحاور المتمثلة في قواعد وضوابط النظر في طلبات تملُّك العقارات وتعديلاتها بعد صدور الموافقة الملكية الكريمة عليها، وكذلك الأوامر والتعليمات ذات الصلة، ولائحة حوكمة أعمال اللجان، ودراسة الوثائق والمستندات، وآليات عمل اللجان.
يذكر أنَّ قواعد النظر في طلبات التملُّك اشترطت في جميع طلبات التملُّك أن يكون العقار محل الطلب قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9 / 11 / 1387 هـ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/5/ 1444هـ، وألَّا يكون ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافةً إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب، وأنَّ اللجان لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكمٍ مكتسبٍ للصفة النهائية.
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