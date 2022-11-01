مذكرة تعاون بين جامعة الإمام وجمعية بنيان للخدمات الاجتماعية

وقعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون مع جمعية بنيان للخدمات الاجتماعية، حيث مثل الجامعة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الأستاذ الدكتورة نوف بنت عبد العالي العجمي، ومن جانب جمعية بنيان للخدمات الاجتماعية مثلتها رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأستاذة تركية فارس الفارس وذلك بحضور عدد من وكيلات الجامعة ومنسوباتها وعدد من عضوات الجمعية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون في المشاريع البحثية ومن أبرز مجالاتها تنظيم اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل في المجالات الأكاديمية والبحثية وغيرها من الفعاليات المشتركة المقامة لدى الطرفين، وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية والفنية ومشاركة البرامج وفي مجال التخطيط والتميز المؤسسي، وتحسين أداء الإدارات والمبادرات التطويرية، وتبادل خبرات أعضاء هيئة التدريس وفقاً للأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، والتعاون المشترك في تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس.

وتأتي الاتفاقية إنطلاقاً من التعاون بين الطرفين لخدمة أكبر عدد ممكن من الشرائح المستهدفة من الأسر التابعة للجمعية لما فيه مصلحة الطرفين في مجال العمل الخيري، وتنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية للأسر التابعة للجمعية، واستقطاب موظفات ذات خبرة وكفاءة عن طريق الجامعة للعمل التطوعي لدى الجمعية، وتوفير فرق تطوعية من قبل الجامعة لتتطوع للدعم والمساندة لأعمال الجمعية.

من جهتها، قدمت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الأستاذ الدكتورة نوف العجمي شكرها وتقديرها لرئيسة مجلس إدارة الجمعية تركية الفارس على ما أبدوه من تعاون كان ثمرته هذه الاتفاقية المشتركة، راجين من الله العلي القدير التوفيق للطرفين، وتقديم ما من شانه خدمة المجتمع.