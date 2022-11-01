شكرا لقرائتكم بوتيكات ترد على تأخر وصول الطلبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدم متجر بوتيكات المتخصص في بيع العطور وأدوات التجميل بالشرق الأوسط، اعتذارًا لعملائه، بعد شكاوى من بطء وتأخر توصيل الطلبات في الموعد المحدد.

وردّ الحساب الرسمي لمنصة بوتيكات على موقع “تويتر”، على شكوى إحدى المغردات التي قالت “متى توصلون شحنتي ومعقولة من يوم 3 طلبت منكم لكن لم يصل حتى الآن ولم يتواصل معي أحد”.

ضغط شديد

وقال بوتيكات المختص في المكياج والعطور بالشرق الأوسط “يرجى العلم إننا نواجه ضغطًا شديدًا حاليًا، ولكن نسعى لتوصيل الطلبات في أسرع وقت ممكن”.

تعليق تطبيق بوتيكات

فيما شكت مغردة أخرى من توقف التطبيق وتعليقه، وردت المنصة على الأمر بالقول إنه تم التواصل مع القسم المختص وتم حل المشكلة لذلك يرجى المحاولة مرة أخرى.