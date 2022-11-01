تدشين محطة الفحص الفني الدوري للسيارات بالجبيل

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الرياض - محمد الوسيري - دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين اليوم، محطة الفحص الفني الدوري للسيارات بمدينة الجبيل الصناعية.

الفحص الفني الدوري

وأوضح المدير التنفيذي للفحص الفني الدوري للسيارات الدكتور محمد البقمي أن المحطة تُعد أحد البرامج الحيوية المهمة للرفع من مستوى السلامة المرورية في المركبات والحد من تلوث البيئة الناجمة عن انبعاث غازات العادم من المركبات وما يترتب عليها من نتائج سلبية.

نظام تقني

وبين أن المحطة تعمل بنظام تقني يتميز بتكامل نظام الفحص، حيث يتمتع بترابط الأجهزة الأتوماتيكية (الآلية) بنظام تحكم مركزي واحد يعمل كتلةً واحدة، وهذا ما يسمى بالمسار الذكي المتكامل، ويتميز النظام بفحص جميع المركبات على مختلف أنواعها عبر عدة مراحل تعتمد على الأتمتة شبه الكاملة؛ وذلك تجنبًا لتدخل العنصر البشري أو تحكمه بنتائج الفحص، مما وفر الحيادية في عملية الفحص ونتائجه، بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى.

13500 م2

يذكر أن محطة الفحص الدوري تقع غرب طريق أبو حدرية وتحتوي على مسارين، بالإضافة إلى مبنى لإدارة المحطة ومبنى لقسم المرور ومكتب للتأمين ومواقف، بالإضافة إلى مبانٍ أخرى للخدمات الأخرى، وتبلغ مساحتها ثلاثة عشر ألفًا وخمسمئة متر مربع، وستفحص المحطة جميع فئات المركبات الصغيرة والكبيرة.