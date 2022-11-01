شكرا لقرائتكم المملكة من أقل الدول في الادخار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الكاتب الاقتصادي عيد العيد، أن المملكة من أقل الدول في العالم ادخارًا، لافتًا إلى أن المجتمع يبدو أنه يطبق مقولة “أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب”.

أقل الدول ادخارًا

وقال العيد خلال تصريحات له بنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”: “عندما نقارن حجم الادخار بالمملكة بمستوى دول العالم المتقدمة أو النامية، سنجد أن السعودية أقل الدول ادخارًا”.

وأشار: “يبدو أن المجتمع يطبق مقولة أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب”، مؤكدًا أن هذا يحتاج إلى توعية كبيرة جدًا بين العائلة والمدارس ومن منابر الصلاة من قبل أئمة المساجد.

عدم الادخار

وكان مجلس شؤون الأسرة كشف في وقت سابق، بمناسبة اليوم العالمي للادخار، أن 55% من السعوديين لا يدخرون الأموال، فيما تستهدف الاستراتيجية الوطنية 2030 لنمط الحياة رفع معدل الادخار من 6 إلى 10%.