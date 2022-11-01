شكرا لقرائتكم افتتاح مقر قوة الاستجابة السريعة بظهران الجنوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - افتتح وكيل الوزارة لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي، مقر قوة الاستجابة السريعة لدوريات الأفواج الأمنية الميدانية في ظهران الجنوب بمنطقة عسير.

جاء ذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

تنفيذ المهام

وأوضح اللواء العنزي أن افتتاح المقر يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية للوكالة في استكمال انتشار دورياتها في المناطق الجنوبية، وتختص بتنفيذ المهام الأمنية في المواقع الجبلية والأودية، ومساندة القطاعات الأمنية بالمنطقة، وضبط أي مخالفات في منطقة العمليات المخصصة لها.