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افتتاح مقر قوة الاستجابة السريعة بظهران الجنوب

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تضامن مع فيصل العتيبي ضد التنمر

الرياض - محمد الوسيري - افتتح وكيل الوزارة لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي، مقر قوة الاستجابة السريعة لدوريات الأفواج الأمنية الميدانية في ظهران الجنوب بمنطقة عسير.

جاء ذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

تنفيذ المهام

وأوضح اللواء العنزي أن افتتاح المقر يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية للوكالة في استكمال انتشار دورياتها في المناطق الجنوبية، وتختص بتنفيذ المهام الأمنية في المواقع الجبلية والأودية، ومساندة القطاعات الأمنية بالمنطقة، وضبط أي مخالفات في منطقة العمليات المخصصة لها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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