هدف : حدثوا البيانات في خدمة وصول

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الرياض - محمد الوسيري - دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، إلى تحديث بياناتهم من أجل عدم توقفها وتعطل الخدمة لديهن.

تحديث وصول

جاء ذلك ردًا من حساب خدمة العملاء التابع لـ”هدف”، على سؤال من مستفيدة توضح فيه أن خدمة وصول معطلة لديها، وعليه لم يتجدد المبلغ.

وقالت خدمة العملاء، إنه يجب إتمام كامل خطوات التحديث في صفحة وصول، وذلك بداية من تحديد موقعي المنزل والعمل حتى الضغط على حفظ لإتمام التحديث.

استفادة 168 ألفًا

يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، كشف في وقت سابق، عن استفادة أكثر من 168 ألف مستفيدة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وذلك منذ إطلاق البرنامج في شهر نوفمبر 2017 حتى شهر سبتمبر 2022م.

كما تجاوزت أعداد الرحلات المدعومة من البرنامج أكثر من 30 مليون رحلة، خلال ذات الفترة.

تمكين المرأة

ويهدف برنامج وصول إلى تمكين المرأة من العمل ورفع مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، من خلال الدعم المالي المقدم من “هدف” وبالتعاون مع تطبيقات توجيه المركبات المرخصة من الهيئة العامة للنقل لتقديم خدمة النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة.