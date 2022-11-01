شكرا لقرائتكم نقص البنادول الأزرق يثير الشكوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اشتكى العديد من المغردين من نقص مسكن البنادول بكافة أنواعه في الصيدليات، متسائلين عما حدث وراء انقطاعه من الأسواق، خاصة مع تزايد حالات الإنفلونزا والبرد خلال هذه الفترة.

نقص بنادول

وقال حساب نايفكو عبر تويتر: “ما حكاية انقطاع بنادول من الصيدليات؟ الأزرق وكولد معدومان من السوق، هل تم إيقافهما بسبب تحذيرات؟ أو الوكيل عنده مشكلة؟ أم الطلب زاد عليه فجأة”.

وأضاف مغرد آخر: “لمدة أسبوعين أقوم بالبحث عنه لكن لم أجده واشتريت بديلًا مشابهًا له”، فيما أشار آخر إلى وجود نقص في مادة البراستامول التي تدخل في صناعة الدواء بسبب سلاسل الإمداد.

زيادة البرد

ورجح مغرد أن شركة بنادول هي التي أوقفت أدويتها، فيما أشارت أخرى إلى أن الأمراض التنفسية وحالات البرد أصبحت منتشرة بكثرة لذا أصبح هناك طلب متزايد عليه.

وقال متابع على “تويتر”، “نعم الأمر غريب ذهبت إلى كل الصيدليات بالقصيم ولا يوجد بنادول كولد أند فلو ما عدا إكسترا متوفر بكثرة”، فيما نصح آخر بتناول الزنجبيل والأعشاب الطبيعية من أجل التعافي.