شكرا لقرائتكم تخفيضات تصل إلى 50% بأسعار السلع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفاعلت المتاجر الكبرى، مع مبادرة “ما تغلى عليك” التي انطلقت بالتعاون مع الغرف التجارية ومنافذ البيع الكبرى بالقطاع الخاص والمنتجين والموزعين، لإتاحة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

خصومات 50%

وأوضح تقرير نشرته قناة “الإخبارية”، أنه تم تخفيض أكثر من 42 سلعة تموينية أساسية كالأرز والسكر واللحوم والبيض والدجاج بخصومات تصل إلى 50%، حيث يمكن للمواطن الانتقال بين المتاجر المختلفة ومقارنة الأسعار واختيار الأفضل.

سلع متنوعة

وأبرز التقرير، الخصومات التي تمت على أسعار السلع المتنوعة، حيث تشمل مبادرة “ما تغلى عليك” جميع مناطق المملكة.

وأكد مشترِ أن هذه المبادرة جيدة جدًا، وذلك مع انخفاض عدد كبير من الأسعار، لافتًا إلى أنه يطمح بالمزيد.