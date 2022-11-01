شكرا لقرائتكم سكني : 5 خطوات لحجز الأراضي الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع، لافتًا إلى أنه في حال أصبحت متاحة يمكن للراغبين في حجز المخطط المناسب له من خلال حسابه.

مخططات الأراضي الجديدة

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين الخاص بالبرنامج بموقع “تويتر”، على تساؤلات المواطنين بشأن عدم نزول المخططات الجديدة للأراضي.

وأضافت العناية بالمستفيدين أنه يرجى تحميل تطبيق سكني لاستلام تنبيهات المخططات الجديدة والوصول إلى أي جديد.

سكني توضح الخطوات

كما أشارت إلى أن خطوات الحجز تتمثل في التالي وذلك بعد تسجيل الدخول:

البحث عن المخطط حسب المنطقة.

حجز قطعة الأرض.

توقيع العقد الإلكتروني.

رفع رخصة البناء عبر منصة سكني بالوقت المحدد تفاديًا لإلغاء الحجز.

الانتهاء من البناء خلال المدة المحددة.

بيع الأراضي

يذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كشف في وقت سابق، مدى إمكانية بيع الأرض التي يتم الحصول عليها ضمن المنتجات السكنية.

وأوضح سكني، أنه لا يمكن للمُستفيد التصرف بالمنتج حتى يمتلكه، مع الحرص على تطبيق الالتزامات التي وضعت على مستفيدي منتج الأرض وهي:

1- إصدار رخصة البناء ومباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد تخصيص منتج الأرض.

2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات وإصدار شهادة إتمام البناء.