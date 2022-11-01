شكرا لقرائتكم مساند يتيح إصدار التأشيرات لاستقدام العمالة المنزلية والزراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - جدد برنامج مساند التأكيد على إمكانية الحصول على تأشيرات لاستقدام المهن المختلفة بما فيها العمالة المنزلية والزراعية.

وقال البرنامج يمكنك إصدار التأشيرات لاستقدام عمالة من مهن مختلفة مثل: العمالة المنزلية، السائقين، المزارعين، الصيادين، الرعاة، النحالين، وعمال الإسطبلات.

خدمة معروفة

وفي وقت سابق قال برنامج مساند إن خدمة معروفة تتيح استقدام العاملة المنزلية المعروفة من قبل متابعات الخليج 365 الراغب في استقدامها وتسهم في خفض التكلفة وتسهل الإجراءات وتختصر الوقت.

ويتم الاستقدام عبر الخدمة من خلال عدد من الإجراءات البسيطة كما يلي:

اختيار نوع الاستقدام: حيث يقوم المستفيد باختيار نوع الاستقدام “معروفة”

اختيار التأشيرة : وهنا يقوم مقدم الطلب باختيار التأشيرة التي ترغب باستخدامها للتعاقد من قائمة تأشيراتك المصدرة.

طلب التعاقد : بعد ذلك يقوم المستفيد بتعبئة جميع الحقول المطلوبة ثم اختيار إنشاء عقد.

الدفع : في النهاية يتم سداد مبلغ الاستقدام لإتمام عملية التعاقد.

مميزات الخدمة