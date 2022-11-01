شكرا لقرائتكم بدء فرز المتقدمين على الكليات التقنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بدأ اليوم الثلاثاء، فرز المتقدمين لدبلوم الكليات التقنية والمعاهد، الذي أعلنت عنه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

تسجيل الكليات التقنية

ومع بدء الفرز، تصدر وسم الكلية التقنية موقع “تويتر”، حيث يعتمد القبول على الأعلى موزونة، وذلك للعلمي: ٥٠ ٪ ثانوية – ٣٠٪ قدرات ٢٠٪ تحصيلي، أما الأدبي فسيكون ٦٠٪ ثانوية، و٤٠٪ قدرات.

رحلة القبول

ولمعرفة القبول بالكليات التقنية يكون عن طريق الآتي:

رحلة المتقدم عبر بوابة قبولي.

عن طريق خانة طلباتي من قبولي.

رسالة نصية أو رسالة بريدية على الإيميل.

موعد القبول النهائي

وعقب ذلك سيتم تحديد المطلوب من الشخص الذي تم قبوله، حيث يتم القبول المبدئي، ثم الإعلان عن القبول النهائي من يوم 12-4-1444 هـ، وحتى 6-5-1444هـ.