علامات تشير إلى عطل في “”فتيس السيارة”.. يجب علاجها فورا

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ناقل السرعة أو “الفتيس” من الأجزاء الحيوية في السيارة، والتي قد يؤثر أي عطل يطرأ بها على أداء السيارة ككل.

ويكشف موقع “كار باظ” عن العلامات التي يمكن من خلال ملاحظتها الاستدلال على تعرض ناقل السرعة لعطل يلزم تداركه سريعا.

علامات على عطل ناقل السرعة “الفتيس”

ومن العلامات التي يمكن من خلالها الاستدلال على تعرض ناقل السرعة لعطل، صدور أصوات غريبة من ناقل السرعة، وهي من أوضح العلامات وأكثرها دلالة على وجود عطل في الناقل، يلزم التعامل معه بالذهاب بالسيارة لمركز صيانة مختص.

روائح الاحتراق، من الدلالات أيضا على تعرض ناقل السرعة لعطل يلزم التنبه له.

حذر الموقع أيضا، من تفقد الأضواء التحذيرية الخاصة بالمحرك، عند عملها في لوحة العدادات، قد تشير إلى وجود عطل في ناقل السرعة.

من العلامات التي يجب الانتباه لها أيضا، تسريب سائل ناقل السرعة، حيث يمكن ملاحظة ذلك بالنظر أسفل السيارة بشكل دوري، للاطمئنان على عدم وجود أي تسريبات من أي نوع.

صعوبة النقل والتحكم في ذراع ناقل السرعة، من العلامات الواضحة على وجود عطل كبير في النقال يلزم التعامل معه بسرعة، باصطحاب السيارة لمركز صيانة.

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Source almnatiq

