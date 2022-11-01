البنك الدولي: الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموًا في المنطقة لهذا السبب

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قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، عصام أبو سليمان، إن الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموًا في المنطقة بسبب نمو القطاعات غير النفطية وزيادة الإنفاق المحلي.

وتوقع، خلال حديثه في لقاء “فرص نمو الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي” الذي نظمته غرفة الرياض، نمو اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 6.9% بشكل عام خلال العام الحالي، وأن يؤدي الأداء الجيد في هذا الاقتصاد إلى توفير مجال أكبر لاستغلال فرص الاقتصاد الأخضر، الذي سيعمل أيضًا على توفير المزيد من فرص العمل.

من جهته، قال كبير الاقتصاديين بالبنك، خالد الحمود، إن المنطقة تتميز بأداء اقتصادي جيد حيث إنها سجلت معدلات تضخم معتدلة بسبب ثبات سعر الصرف مقابل الدولار وتوفر الاحتياطات المالية، بجانب دعم الدول وتدخلها مما قلل من زيادة الأسعار بالأسواق المحلية، مما يدعم فرص نمو الاقتصاد الأخضر بالمنطقة.

وأكد الخبير الاقتصادي بالبنك، إسماعيل رضوان، أن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لا يعنى حدوث تنازلات حيث إن عائد المشاريع التي ستنفذ سيدعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن تريليونات الدولارات سينفقها العالم في مجال الطاقة المتجددة.

من جانبه، أبان عضو مجلس إدارة الغرفة، إبراهيم بن عبدالرحمن بن الشيخ، أن هناك حاجة لتقوية العلاقة مع البنك الدولي للاستفادة منه في تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.



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Source akhbaar24

