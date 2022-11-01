رقم قياسي.. تعرف على عدد بلاغات العالقين في صحراء المملكة خلال أسبوعين

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بمعدل 100 بلاغ يوميًا لمدة 14 يوم سابق، تلقت فرق الإنقاذ والبحث لمرتادي الصحاري في الممكلة أكثر من 1400 بلاغ، حول وجود عالقين بالرمال والصحاري والوحول، رغم التحذيرات المتكررة من الجهات المسؤولة مع اتخاذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات السلامة.

عدد بلاغات العالقين في صحراء الممكلة

وتخطى عدد البلاغات خلال أحد أيام الأسبوع الماضي أكثر من 200 بلاغ بمختلف مناطق المملكة، ويرجع ذلك بحسب الجهات المعنية إلى دخول الشتاء واعتدال درجات الحرارة، التي يكثر فيها القدوم للبر والصحاري بقصد التنزه والرحلات والمكشات والصيد.

إحصائية

1406 عدد بلاغات العالقين.

• معدل البلاغات في اليوم الواحد 100 بلاغ.

• أكبر معدل

خلال يوم واحد 200 بلاغ.

بلاغات المفقودين

• مفقود 1 الباحة عثر عليه.

• أسرة كاملة بالدهناء قرب الرياض عثر عليهم.

• مفقودان بالرياض – 1 بصحة جيدة والآخر ما زال البحث جاريا عنه.

• مفقود 1 بمكة ما زال البحث جاريا عنه.

• مفقود 1 بتبوك «طفل» عثر عليه وهو بصحة جيدة.

• مفقود 1 بالخرج عثر عليه.

• مفقود 1 بعنيزة تم العثور عليه بصحة جيدة.



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Source almnatiq

