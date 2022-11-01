«الصحة»: 259 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 257 حالة

︎ . المناطق_الرياض أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 259 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 257 حالة، ووفاة حالتين. ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 822,718 حالة، من بينها 4604 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1530 في الرياض، و634 في جدة، و385 في المدينة المنورة، و209 في مكة المكرمة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 89 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 808,705 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9409 حالات وفاة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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