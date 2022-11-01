︎
.
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف وحدة من ثكنة ناتيابواني العسكرية، ومجموعة من المتطوعين للدفاع عن الوطن، وذلك بالقرب من بلدة كيكيديني في بوركينا فاسو، حيث قُتل خلاله 13 جنديًا، واثنان من المتطوعين، فيما جُرح أربعة أشخاص.
وتقدّم معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بخالص التعازي لذوي الضحايا، راجياً عاجل الشفاء للمصابين، ومجدداً دعم المنظمة لبوركينا فاسو في حربها ضد الإرهاب، وفي جهودها لإحلال الأمن والسلم والاستقرار.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “التعاون الإسلامي” تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.