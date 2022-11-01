القوات الجوية تشارك في مناورات عين الصقر 3 وتمرين مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي 2022

︎

.



تشارك القوات الجوية الملكية في مناورات “عين الصقر 3” بعدد من الطائرات المقاتلة من نوع “إف-15” مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، وذلك اعتباراً من 7 إلى 20 نوفمبر الحالي في قاعدة سودا الجوية اليونانية.

وأكد نائب قائد القوات الجوية، اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي، أن هذه المناورات من التمارين الجوية الثنائية الواعدة لقوات المملكة الجوية ونظيرتها اليونانية، وحققت نسخها الماضية نجاحًا على جميع الأصعدة الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية.

ولفت قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، العقيد الطيار الركن خليفة العنزي، أن هذه المناورات تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات الجوية؛ لتنفيذ المهام من خلال تنفيذ رحلات عبر الحدود الدولية وأداء المهام العملياتية والتدريبية، وتبادل الخبرات العسكرية.

من جهة أخرى، انطلق يوم أمس (الإثنين)، تمرين مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي 2022 في الإمارات، وذلك بمشاركة قوات المملكة إلى جانب قوات تسع دول، بست طائرات من نوع تورنيدو الهجومية بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة، وستستمر هذه التمارين حتى 25 نوفمبر الحالي.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

