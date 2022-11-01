وفاة أكثر من 180 شخصًا بسبب الكوليرا في هذه الدولة

︎

.

المناطق_متابعات

أعلنت وزارة الصحة في ملاوي، أن عدد الوفيات بسبب الكوليرا ارتفع إلى 183 إصابة في نهاية أكتوبر الماضي، من 110 في بداية الشهر.

وأوضحت وزارة الصحة في الدولة الواقعة بجنوب شرق أفريقيا، أن معدل الإصابات آخذ في الارتفاع، حيث بلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة منذ بدء تفشي المرض في مارس 6056، حسب « سبوتنيك».

سبب الوفيات هو سوء النظافة الغذائية بين المجتمعات

وأرجعت الوزارة، الوفيات إلى سوء النظافة الغذائية بين المجتمعات ونقص المياه الصالحة للشرب ونقص استخدام المراحيض بشكل غير لائق، مشيرة إلى أن بعض المرضى لا يسعون للعلاج لأسباب دينية، بينما كان آخرون يزورون المستشفيات عندما فات الوقت بالفعل.

الوباء يرتبط بسوء الصرف الصحي.

وناشدت المؤسسات الدينية، تشجيع أعضائها على البحث عن خدمات صحية مناسبة لتجنب الخسائر غير الضرورية في الأرواح، منوهة غلى أن الكوليرا هي عدوى إسهالية حادة يتم التقاطها عادة عن طريق تناول أو شرب طعام أو ماء ملوث وترتبط ارتباطا وثيقا بسوء الصرف الصحي.

«الصحة العالمية» تحذر من تفشي فتاك للوباء

في الوقت نفسه، أصدرت منظمة الصحة العالمية، تحذيرًا من تفشي فتاك لوباء الكوليرا مع تزايد حالات الإصابة في مختلف محافظات لبنان.

وأوضحت في بيان لها، أن لبنان يشهد فاشية كوليرا، هي الأولى في البلاد منذ ثالثة عقود تقريبًا، مشيرة إلى أن وزارة الصحة أبلغتها بهذا التفشي في 6 اكتوبر المنصرم، إلا أن الوباء انتشر الآن في جميع المحافظات.

381 حالة مؤكدة مختبريًا و17 حالة وفاة.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه منذ تأكيد الإصابة الأولى في لبنان في 5 أكتوبر سجل لبنان أكثر من 1400 حالة مشتبه فيها في مختلف أنحاء البلاد، ومنها 381 حالة مؤكدة مختبريًا و17 حالة وفاة.

الكوليرا تداهم السوريين مع استمرار انقطاع مياه الشرب

وأضافت المنظمة أنها تحذر من فاشية كوليرا فتاكة في لبنان مع تزايد حالات الإصابة، مؤكدة أن الكوليرا تداهم السوريين مع استمرار انقطاع مياه الشرب شرقي البلاد، حسب «سبوتنيك».

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

