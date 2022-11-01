وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي بحاكمة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية

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التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بحاكمة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية مارغريت بيزلي، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى دولة أستراليا، ورافق معاليه في اللقاء معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة المواضيع المشتركة بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز استمرار التعاون في العلاقات بين البلدين، حيث يبلغ إجمالي صادرات المملكة غير النفطية لدولة أستراليا 2.92 مليار ريال ومن أهمها: المعادن الثمينة والمجوهرات، ومواد البناء والبتروكيماويات والمنسوجات والتعبئة والتغليف، وغيرها من الصادرات، فيما يبلغ إجمالي واردات المملكة غير النفطية لدولة أستراليا 3.30 مليارات ريال، وتتضمن المنتجات الغذائية والمعادن والآلات الثقيلة والإلكترونيات وغيرها.

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Source almnatiq

