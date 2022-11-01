شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات.. النصر يرفض ضم الدوسري لسبب مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر الناقد الرياضي غرم العمري مدير الكرة السابق بالأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشار إلى رفض ناديي النصر والفيصلي، ضم نجم الهلال والكرة السعودية سالم الدوسري.

النصر يرفض ضم سالم الدوسري

ورفض النصر ضم الدوسري في بداية مسيرته الكروية، لتكن بداية الدولي السعودي اللامعة الأولى مع الهلال في موسم 2011-2012، والذي شارك رفقة "الزعيم" في 301 مباراة بجميع المسابقات، ناجحًا في التسجيل خلالها 71 هدفًا وصنع 56.

مشجع هلالي: النصر والفيصلي زحلقوا الدوسري.. والعمري يرد

وأشار مشجع هلالي، وجهة نظر بأن سالم الدوسري ذهب النصر والفيصلي وزحلقوه رافضين ضمه.

ورد غرم العمري عبر برنامج "أكشن مع وليد في تصريحات تليفزيونية مثير ة": "سالم لم يصبر أو يتحمل، إذا كان وقتها لديه إيمان بموهبته ليس معناته إنه راح اتجرب، يمكن يكون التقييم خاطئ لكن لا يمكن محاربة أي موهبة، بحيث إن سالم الدوسري نجم كبير ما ابغاه في الفيصلي وأريد أن أصرفه بعيدا عن النادي فهذا غير صحيح".

وواصل العمري: "عبدالعزيز البيشي سابقا تدرب في ناديين ورفضوه وبعد ذلك أصبح أبرز نجوم السعودية حاليا".

واختتم الناقد الرياضي: "يوجد لاعب جزائري عرضته على 3 أندية سعودية رفضوه والآن لاعب عالمي ولعب بالدوري الانجليزي، وهوه المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني".