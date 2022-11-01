شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة كنو والنصر.. عقوبات جديدة تنتظر نجم الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عبر المحامي الرياضي سعود الرمان، من استيائه الشديد جراء تأخر صدور القرارات التأديبية في قضية النصر ولاعب الوسط السعودي محمد كنو، نجم الهلال.

اشتعال ازمة محمد كنو والنصر.. عقوبات جديدة تنتظر نجم الهلال

وكانت غرفة فض المنازعات، قد أعلنت في شهر مايو الماضي، إيقاف كنو "4 أشهر"، على خلفية تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بالرغم من توقيعه عقده النصر، بعد دخوله الفترة الحرة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية قدرها 20 مليون ريال.

ونشر المستشار القانوني سعود الرمان، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "الأخوة في لجنة الاحتراف، مضى أكثر من شهرين على صدور قرار مركز التحكيم في قضية محمد كنو، وحتى الآن لم تصدر القرارات التأديبية بحق المخالفين كما جاء ببيانكم".

تعرف على بيان لجنة الاحتراف بخصوص شكاوي الأندية

الجدير بالذكر أصدرت لجنة الاحتراف بيانا رسميا، خلال الفترة الماضية، والذي جاء كالآتي: "بعد استكمال غرفة فض المنازعات للازم وفقا لاختصاصها، ستباشر لجنة الاحتراف إجراءاتها في النظر بكافة الأمور التأديبية المتعلقة بالمخاطبين بهذه اللائحة واتخاذ القرارات بشأنها".