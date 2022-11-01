شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام المغربي يرفض عودة حمدالله إلى المنتخب.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بالنجم المغربي عبد الرزاق حمد الله المهاجم الحالي لنادي اتحاد جدة السعودي، بعدما أشارت العديد من التقارير إلى استدعائه من جانب وليد الركراكي لقائمة كأس العالم قطر 2022.

موعد انضمام حمدالله إلى معسكر المغرب

ومن المقرر أن ينضم حمدالله إلى معسكر منتخب المغرب، ابتداءًا من 13 نوفمبر القادم وفقًا لما أشارت إليه العديد من التقارير الصحفية سابقًا.

المريسل يؤكد اقتراب فشل حلم حمد الله في كأس العالم

نشر المريسل عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تقارير استدعاء وليد الركراكي مدرب المغرب، للمهاجم حمد الله إلى كأس العالم قطر 2022.

وأشار إلى أن مصادر إعلامية تقول أن هناك تعجب ورفض من الإعلام المغرب بشأن هذا الاختيار، مشيرا إلى مدى اندهاشه من هذا الأمر.

وقال المريسل تحديدًا: "يتداول ان مدرب منتخب ‎المغرب وليد الركراكي ينوي إستدعاء اللاعب عبدالرزاق حمدلله لقائمة المنتخب التي ستلعب كأس العالم في قطر".

وأضاف: "مصادر اعلامية تقول ان هناك علامات إستفهام من الاعلام المغربي على هذا الاختيار، في الحقيقة أستغرب هذا الاستغراب، صحيح حمدلله مشاكله كثيره مع المنتخب".

وواصل: "صحيح إنه لم يستدعاء منذ سنوات للمنتخب لكنه ذو امكانيات فنية كبيرة، هل يعلم مدرب المغرب ان حمدلله لو تم تثبيت قرار ايقافه (وهو محتمل بشكل كبير) فلن يستطيع اللعب في قطر لكن (ربما) فترة وجود المنتخب ستحسب ضمن فترة إيقافه مع ناديه (إن تم) !؟سنرى".

مجموعة المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022

أسفرت قرعة كأس العالم "قطر 2022"، عن وقوع منتخب الأسود، في المجموعة السادسة، إلى جانب بلجيكا وكرواتيا وكندا.