شكرا لقرائتكم خبر عن تورط النصر.. مستجدات نارية في قضية "ملابس" الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، مفاجأة نارية من العيار الثقيل ضربت الشارع الرياضي السعودي، بخصوص قضية "الملابس" ضد نادي الاتحاد.

الاتحاد يفسخ عقده مع شركة إيريا لسبب مفاجئ

وأعلن نادي الاتحاد سابقًا عن فسخ العقد من طرف واحد، مع شركة إيريا "المورد الرسمي لملابس الفرق الرياضية في النادي" متعاقدًا مع شركة أخرى.

إيريا تفتح النار على الاتحاد وتهديده باللجوء إلى المحاكم

وفي ذات السياق.. هددت "إيريا"، باللجوء إلى المحاكم بشكل رسمي ضد نادي الاتحاد وإداريه، وجاء ذلك بسبب الإخلال بالعقد بين الطرفين.



الرشيد يفجر مفاجأة كبرى في قضية "ملابس" الاتحاد.. تابع التفاصيل

ونشر الرشيد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "من كان خلف اجتماع الشركة الجديدة، مع النادي الغربي؛ هو خصمهم في قضية التسجيلات"، في إشارة إلى عقد الاتحاد مع الشركة الجديدة، الموردة للملابس".

وواصل الإعلامي الرياضي، إلى أن خصم الاتحاد في قضية التسجيلات"النصر"، قام بجهود تُذكر، من أجل اتمام اجتماع بين مسؤولي النادي والشركة الجديدة.

وتابع: "الاجتماع بدأ بتاريخ (7 ديسمبر)، بعد مباراة ودية، وذلك في أحد الفنادق. خيره عليهم سابق".

تعرف على تفاصيل قضية التسجيلات بين الاتحاد والنصر

وفي سائق منفصل.. "قضية التسجيلات" هي التسجيلات التي أشعلت الوسط الرياضي السعودي بعد أن قدمها نادي النصر ضد خصمه الاتحاد ولاعبه السابق، المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، بالتفاوض خلال الفترة المحمية من عقده مع إدارة العميد.