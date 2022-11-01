شكرا لقرائتكم خبر عن بفرمان من الفيفا.. أهلي جدة إلى دوري الدرجة الثانية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية عدة خلال الساعات القليلة الماضية مفاجآة من العيار الثقيل، بعدما أشارت إلى اقتراب نادي أهلي جدة السعودي "بدوري يلو" إلى صفوف دوري الدرجة الثانية بفرمان من الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA".

أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى بعد نتائج مخيبة

ويشارك الراقي خلال الوقت الحالي في دوري يلو للدرجة الأولى بعد الهبوط المفاجئ من المحترفين باحتلاله المركز الـ 15 من جدول ترتيب مسابقة البطولة برصيد 32 نقطة فقط لا غير، وسط زهول ضرب الرياضة الآسيوية خلال تلك الفترة.

الأهلي مهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية

وأكد القانوني الرياضي أحمد الشيخي في تصريحات تليفزيونية على أن الراقي مهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، بعدما كشف أن المادة 15 "لائحة الانضباط الدولية"،، قد تؤدي إلى خصم نقاط من النادي الأهلي، أو تهبيطه.

وشدد الشيخي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أصدر 19 عقوبة ضد الأهلي، في الفترة القليلة الماضية، والراقي بالوقت الحالي في "المنطقة الخطر".

وأعرب القانوني الرياضي عن رغبته الشديدة في توصل مجلس إدارة النادي الأهلي إلى حل لهذه الأزمة الكبيرة إلى تهدد عودة الراقي مرة أخرى إلى مصاف كبار الكرة السعودية.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023

تقع كتيبة بيتسو موسيماني في المركز الخامس من جدول ترتيب دوري يلو حاملًا في رصيده 15 من النقاط بعد تحقيق 4 انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر مرة واحدة فقط لا غير.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو السعودي 2022/2023

من المقرر أن يقع الساحل ضيفًا ثقيلًا على الأهلي مساء الأحد الموافق 13 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مجريات البطولة.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة السابعة إلا الثلث بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا الثلث بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الثلث بتوقيت أبو ظبي.