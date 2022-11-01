4 حلول لمواجهة انتشار مجموعات قردة البابون

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المناطق_متابعات

كشف مختصون عن عدة حلول لمواجهة انتشار مجموعات قردة البابون في 6 مناطق بالمملكة.

ومن بين الحلول المطروحة:

1- التصدير للمعاهد العلمية للاستفادة منها في إجراء التجارب الطبية والدوائية المختلفة.

2- «الإخصاء»، لمنع التناسل.

3- استخدام أساليب الترهيب لإبعادها عن المناطق المأهولة بالسكان.

4- منع تقديم الأطعمة لها مطلقًا.

من جهته، قال الدكتور خالد كمال، الأستاذ المشارك في علم السلوك البيئي، في كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز، إن تزايد أعداد القردة بشكل كبير، يرجع لاعتيادها على البشر، وتتحول إلى الموقف العدائي، حال عدم تقديم الطعام لها.

وأشار – وفقًا لصحيفة اليوم – إلى أن مجرد طرد القردة من مكان ليس حلاً؛ لأنها ستذهب لمكان مأهول آخر، وبالتي فإن الظاهرة بحاجة إلى دراسة كاملة وتطبيق حلول علمية، من بينها اصطياد الذكور وإخصاؤها ثم إعادتها لنفس مجموعاتها، بحيث يتوقف التناسل.

وأضاف: كما يجب ترهيب القردة بواسطة مكبرات صوت، بالأماكن القريبة من المساكن، والتوقف عن تقديم الغذاء لها بكل الطرق، وإبعاد الأهالي عن أماكن تواجدها، خاصة الأطفال.

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Source almnatiq

