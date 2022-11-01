شركة “بتروناس” الماليزية تجري تقييما لأضرار حريق في وحدة مشتركة مع “أرامكو”

︎

.



أعلنت شركة الطاقة الحكومية الماليزية “بتروناس” اليوم (الثلاثاء)، قيامها بدراسة الأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب ربط، والتي نجمت عن حريق اندلع الأسبوع الماضي في مشروعها المشترك للتكرير والبتروكيماويات مع شركة “أرامكو”.

ووفقا لوكالة “رويترز” فقد وقع حريق وانفجار الخميس الماضي في مجمع بنجرانج المتكامل في ولاية جوهور جنوب ماليزيا، دون وقوع خسائر بشرية.

وقالت الشركة، إن الضرر الذي لحق بخطوط أنابيب الربط الناجم عن الحادث الأخير في مجمع بنجرانج المتكامل يخضع للمزيد من التقييم لغرض التنقيح.

وكان العمل المشترك بين شركة بتروناس الماليزية وشركة أرامكو السعودية لمصفاة ومجمع للبتروكيماويات في ماليزيا عاد للعمل قبل بضعة أشهر، وذلك بعد توقف دام عامين.

يشار إلى أن المجمع المقام في بنجرانج في ولاية جوهور والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يومياً، قد أغلق في مارس 2020 بعد حـريق قاتل.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

