︎ .

شهدت محافظة قنا المصرية مصرع شاب متأثرا بإصابته التي تعرض لها جراء انفجار أسطوانة الغاز في مطبخ شقته عقب 4 ساعات فقط من زفافه. وذكرت مديرية أمن قنا أن الشاب يدعى أحمد عبدالباقي، ويبلغ من العمر 30 عاما، وأن الانفجار تسبب في إصابته بإصابات خطيرة ونقل إلى المستشفى لكن حالته الصحية تدهورت، وتـوفي بعد 6 أيام من الواقعة. وشيع أهل قريته جنازته وجرى دفنه في مقبرة عائلته، فيما تواصل النيابة العامة تحرياتها وتحقيقاتها لكشف ملابسات الحـادث المروع.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر نهاية مأساوية لشاب مصري بعد 4 ساعات فقط من زفافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.