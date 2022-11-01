“سعود الطبية”: 3 أنواع لالتهاب اللوزتين خلال الشتاء.. وهذه الأطعمة تؤدي لحدوثها

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أكدت مدينة الملك سعود الطبية، أن هناك 3 أنواع لالتهاب اللوزتين خلال فصل الشتاء. وأوضحت المدينة الطبية أن هذه الأنواع تتمثل في التهاب اللوزتين الحاد الذي يستمر لأيام، وقد تصل لأسبوعين، والتهاب اللوزتين المتكرر، والالتهاب المزمن الذي يستمر لفترات طويلة. ونصحت بتجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعالجة في فصل الشتاء لأنها تؤدي إلى التهاب اللوزتين.

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