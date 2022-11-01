لأول مرة منذ ثلاث سنوات.. استدعاء حمدالله لقائمة منتخب المغرب لكأس العالم 2022

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استدعى المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، هداف نادي اتحاد جدة السعودي، عبد الرزاق حمدالله، إلى قائمة “أسود الأطلس” استعدادا لخوض نهائيات مونديال “قطر 2022”.

استدعاء حمدالله لقائمة المنتخب

ووفقا للإعلامي السعودي بصحيفة “الرياضية”، ماجد هود، فإن حمد الله تلقى استدعاء من قبل الركراكي، للانضمام لمعسكر “أسود الأطلس”، المقرر انطلاقه في 13 من نوفمبر المقبل، استعدادا للمونديال.

ولم ينضم حمد الله لقائمة منتخب المغرب منذ أكثر من ثلاثة أعوام بالرغم من أرقامه التهديفية المميزة في الدوري السعودي، بقرار تأديبي من اتحاد الكرة المغربي، بسبب مغادرة اللاعب لمعسكر المنتخب بشكل مفاجئ قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

مجموعة المغرب في كأس العالم

ويلعب المغرب في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في قطر في 20 نوفمبر المقبل، في المجموعة السادسة التي تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا، ويأمل “أسود الأطلس” ببلوغ الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخهم بعد مونديال 1986.

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Source almnatiq

