قابلًا للاستنشاق.. الصين تطرح لقاحًا جديدًا يُعالج فيروس كورونا

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أعلنت السلطات في الصين، أنها قررت طرح لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق الاستنشاق.

وأوضحت أن العاصمة التجارية الصينية شنغهاي، طرحت هذا الأسبوع نوعًا جديدًا من لقاح كورونا يتم استنشاقه عبر الفم بدل حقنه، ويُعتقد أنه الأول من نوعه في العالم، مؤكدة أنها وافقت على استخدامه كجرعة معززة للقاحات «كوفيد 19».

وقال رئيس الخدمات الطبية بمستشفى شنجهاي؛ إن هذا اللقاح المستَنشق قد يحفز المزيد من الناس لإكمال تطعيماتهم بما أنه لا يتضمن عملية الحقن وما يصاحبها من أعراض، حسب «الحرة».

انهيار مفاوضات لقاح كورونا بين الصين ومودرنا

في الوقت نفسه، رفضت شركة مودرنا تسليم الصين حقوق الملكية الفكرية الأساسية وراء تطوير لقاح كوفيد-19 ما أدى إلى انهيار مفاوضات جارية منذ 2021 بشأن تعميمه في الصين.

ووفق صحيفة فاينانشال تايمز، فإن شركة مودرنا تخلت عن جهودها السابقة للوصول إلى السوق الصينية بسبب مطالبة الصين بتسليمها تكنولوجيا اللقاح كشرط أساس للبيع في البلاد.

وصفة تتعلق بالسلامة

وأضافت الصحيفة أن شركة الأدوية التي مقرها كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، رفضت طلب الصين بتسليم وصفة لقاحها بسبب مخاوف تجارية وأخرى تتعلق بالسلامة.

وأشارت إلى أنه برغم أن شركة مودرنا لا تزال حريصة على بيع اللقاح للصين؛ إلا أن الصين لم توافق على أي لقاحات أجنبية لكورونا وتعتمد على تطوير عدد من اللقاحات المحلية.

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Source almnatiq

