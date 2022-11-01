أسعار الذهب ترتفع في ظل تراجع الدولار

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المناطق_واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي تراجع فيه الدولار الأمريكي وعوائد السندات، رغم حذر المستثمرين، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق توقعات بشأن سياسات ستصدر من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يمتد يومين ويبدأ في وقت لاحق اليوم.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المئة إلى 1641.43 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 21 أكتوبر، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 في المئة، لتصل إلى 1642.20 دولارًا للأوقية.

وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 1.9 في المئة، لتصل إلى 19.50 دولارًا للأوقية.

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Source almnatiq

