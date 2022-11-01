8 عوامل تساعد مريض نقص المناعة الأولية على تقليل الإصابة بالعدوى

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كشفت مدينة الملك فهد الطبية عن 8 عوامل تساعد على تقليل مريض نقص المناعة الأولية من إصابته بالعدوى. وأوضحت المدينة الطبية أن المريض المصاب بنقص المناعة لديه قابلية متزايدة للعدوى والمرض. وأشارت إلى 3 أقسام لاضطرابات نقص المناعة، وهي: نقص الأجسام المضادة، وخلل المناعة الخلوي، واضطرابات المناعة الفطرية (خلقية). ولفتت إلى أنه لتقليل الإصابة بالعدوى يجب على المريض، تنظيف الأسنان مرتين يوميا على الأقل، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وغسل اليد بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام، وأخذ قسط كاف من النوم يوميا، والابتعاد عن إجهاد النفس والتوتر، وممارسة النشاط البدني المناسب بعد مراجعة الطبيب، والابتعاد عن الأشخاص الذين يعانون نزلات البرد أو الالتهابات الأخرى وتجنب الزحام، واستشارة الطبيب عن اللقاحات والتطعيمات اللازمة.

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