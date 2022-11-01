“التجارة”: لا رسوم على شطب السجل التجاري.. وهذا ما يتم في حالة “منتهي”

︎ . المناطق_الرياض أوضحت وزارة التجارة، أنه لا يتم تطبيق أي رسوم على شطب السجل التجاري. وأضافت الوزارة، في ردّها على استفسار أحد المتابعين عبر حسابها بـ”تويتر”، أن خطوة شطب السجل التجاري لا تحتاج إلى أي رسومٍ من العميل، وفي حال كانت حالة السجل “منتهي” سيتم فقط احتساب الفترة المنقضية بعد الانتهاء لحين القيام بعملية الشطب. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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