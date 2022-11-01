شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تضرب النادي الأهلى المصري قبل مواجهة الداخلية فى الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل النادي الأهلي تحدي جديد فى مسابقة الدوري المصري، حينما يواجه فريق الداخلية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات البطولة، يأتي ذلك بعدما حقق الفريق السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك منذ أيام قليلة، إضافة إلى فوزه فى أول جوالتين من مسابقة الدوري المحلي، مما يجعل الفريق يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة.

وعلى الرغم من أن المباراة تبدو سهلة فى ظاهرها إلا أن الأهلى سيواجه العديد من الغيابات المؤثرة، يأتى على رأسها غياب محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر، بعدما تعرض لكسر فى الأنف أدي إلى إعوجاجها بعض الشئ، الأمر الذي دفع اللاعب للتدخل الجراحى وعمل عملية جراحية، سيغيب على أثرها عن الفريق لمدة لن تقل على أسبوعين.



ديانج وطاهر خارج مباراة الداخلية القادمة

ويستمر غياب اللاعب المالي الدولي أليو ديانج، نجم وسط الفريق، حيث يعاني اللاعب من شد فى الخلفية، دفعه لعدم التواجد فى مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك، فى حين سيغيب جناح الفريق طاهر محمد للإيقاف، بعدما تعرض للطرد المباشر فى مباراة إسماعيلي بالجولة الأولي من الدوري المصري.

وذكرت العديد من التقارير المصرية أن هناك إحتمالية لغياب النجم التونسي على معلول، ظهير أيسر الفريق، بعدما تعرض اللاعب لنزلة برد قوية أبعدته عن مران الفريق الأخير الإستعدادي لمواجهة الداخلية.



موعد مباراة الأهلى والداخلية القادمة

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلى فريق الداخلية غدًا الأربعاء، فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.