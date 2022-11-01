شكرا لقرائتكم حساب المواطن يوضح خطوات تغيير الآيبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حدد برنامج حساب متابعات الخليج 365 الإجراء المتبع حال تغيير الآيبان البنكي للمستفيدين من دعم البرنامج.

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، في رده على استفسار أحد المتابعين على “تويتر”، بشأن تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ ” 10 أكتوبر، أنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ ” 10 أكتوبر “سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر ديسمبر”، وفي حال تم التحقق ستصلك رسالة نصية”.

وتابع برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه “في حال وجود دفعات معلقة سيتم صرفها بحد أقصى 6 دفعات”.

الجدير بالذكر أن برنامج” حساب متابعات الخليج 365” حدد خطوات تحديث البيانات كالتالي:

خطوات تحديث البيانات

– الدخول إلى موقع حساب متابعات الخليج 365

– إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

– الضغط على أيقونة تسجيل.

– النقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

– اختيار “تحديث”.

– تحديد البيانات المرغوب في تحديثها (البيانات العامة – بيانات الحساب البنكي – بيانات الدخل الشهري – بيانات العقارات – بيانات التابعين).

– تحديث البيانات المحددة.

-إرفاق المستندات المطلوبة.

– التأكد من صحة البيانات.

– الضغط على تم الحفظ.

تفاصل الدعم للدفعة الـ 59

تفاصيل حساب متابعات الخليج 365

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم, حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 عبدالله الهاجري, أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين. وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلون 58%، مشيراً بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

تحديث البيانات

وشدد مدير عام التواصل في البرنامج على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين، مبينًا أن من سياسات وضوابط دعم البرنامج تحديث المستفيد لبياناته خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً في حال طرأ عليها أي تغيير وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 17 والتي جاءت على النحو التالي ” على المتقدم أو المستفيد الأساسي -بحسب الأحوال- تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ حدوث التغير”.