شكرا لقرائتكم فرحة وفخر بتخرج أول طيار سعودي من أكاديمية روسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تصدر اسم الطيار السعودي فيصل العطوي‏، مواقع التواصل الاجتماعي عقب تخرجه كأول طيار سعودي يتلقى شهادته من أكاديمية روسية.

تفاعل مواقع التواصل

ورصدت “متابعات الخليج 365” ردود أفعال إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمرتادي المواقع، لتهنئة الطيار بحصوله على مرتبة الشرف كأول طيار سعودي يصنع هذا الإنجاز.

وتخرج الطيار فيصل العطوي في أكاديمية القوات الجوية التي يطلق عليها اسم، البروفيسور إن إي جوكوفيسكي و يوري جاجارين، بمدينة سيزران كأول طيار سعودي من روسيا.

حفل التخرج

وأظهر مقطع فيديو لمدرسة الطيران العسكرية العليا، حفل التخرج الذي أقيم بها لأكثر من 400 طيار. وحصل 11 متخرجاً على الدبلوم مع مرتبة الشرف والميدالية الذهبية، فيما حصل 55 متخرجاً على الدبلوم مع مرتبة الشرف.

وعبر عبدالرحمن، والد الطيار فيصل العطوي، عبر تويتر، عن سعادته وفخره بتخرج ابنه، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الدفاع السعودي على إتاحة الفرصة للشباب السعودي للدراسة في أفضل جامعات العالم.

فخر وشرف

وأضاف: إننا اليوم نشعر بالفخر لأننا نقطف ثمار الجد والاجتهاد والعمل الدؤوب، شاكراً كذلك أمير منطقة تبوك لدعمه المستمر لأبناء المنطقة.

وتابع: نحن اليوم نحصد ثمار تعب وجهد مشرف لنا جميعا، والحمد لله.

أول طيار

ودشن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #فيصل_العطوي لتقديم التهنئة للطيار، داعين للطيار بالتوفيق والسداد.

وقدم التهنئة للطيار، الدكتور عبدالله المسند نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ بالمملكة، قائلًا: أول طيار سعودي الملازم فيصل العطوي يتخرج من أكاديمية جوكوفسكي لسلاح الجو الروسي، محققاً المركز الأول مع مرتبة الشرف..بك نفخر ونفتخر.