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أيتام جدة يشاركون في الأولمبياد الشبابي الأول 

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شكرا لقرائتكم أيتام جدة يشاركون في الأولمبياد الشبابي الأول  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

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الرياض - محمد الوسيري - شارك أيتام جمعية رعاية الأيتام بجدة في الأولمبياد الشبابي الأول للأيتام بمحافظة جدة، والذي تنظمه الجمعية العربية لبيوت الشباب في بيت الشباب بجدة بمشاركة 50 يتيمًا.

تظاهرة شبابية:

وقال المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة محمد بن عبدالرحيم ناقرو: إن تفاعل الجمعية مع هذه التظاهرة الشبابية تهدف من خلالها إلى اكتشاف مهارات أبنائها وتنميتها وتوجيهها، مضيفًا أن 50 ابنًا شاركوا في الأولمبياد واستفادوا من أنشطته المختلفة وبرامجه المتنوعة والمتمثلة في دورة التفوق الدراسي ودورة مهارات التواصل عبر الشبكات الاجتماعية، ودوري كرة القدم وعدد من الألعاب الفردية والمسابقات التفاعلية.

تعزيز العلاقات:

كما أن المشاركين التقوا بنظرائهم من الجمعيات المشاركة في خطوة لتعزيز العلاقات الاجتماعية وتنمية مهارات التواصل الإنساني فيما بينهم، وإذكاء روح المنافسة الشريفة.

وقدم ناقرو شكره للجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب على إقامة هذا الأولمبياد وما نتج عنه من أثر جميل في نفوس الأبناء المشاركين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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