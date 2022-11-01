شكرا لقرائتكم الحرب النووية كارثية و200 مليون أول ضحاياها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الدكتور يسري أبو شادي (كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا) عن وجود 14 ألف رأس نووي في العالم بشكل تقديري، نصفهم في روسيا والنصف الآخر في دول الناتو، وتختلف التقديرات من دولة لأخرى.

عدد الرؤوس النووية

وقال أبو شادي في حواره لبرنامج “الصورة” على قناة “روتانا خليجية”: إن روسيا أكبر المالكين للرؤوس النووية يليها الولايات المتحدة، أما الصين فهي تمتلك 300 رأس نووي، وفرنسا نحو 600 وبريطانيا نحو 200، وتقل الأعداد في كل من الهند وباكستان، أما كوريا الشمالية فقد انفتحت في مجال التخصيب ومع الوقت الزمني قد تمتك 20 قنبلة.

نهاية العالم

وردًّا على عدد الرؤوس النووية التي يمكن من خلالها القضاء على العام، أوضح أبو شادي أنه في عام 1985 أعلن العالم أنه يملك سلاحًا قد يقضي على العالم أكثر من 7 مرات، لكن في الواقع فإن استخدام قنابل نووية قد يحدث خرابًا كبيرًا للعديد من الدول.

أزمة أوكرانيا

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، قال أبو شادي: إن التهديدات النووية الأخيرة خطيرة جدًّا، فكل من روسيا وأمريكا لديها صواريخ نووية مجهزة لضرب المناطق الحساسة والمتمثلة في إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات أو غواصات حاملة للصواريخ، وقد يحدث الضرب بالأسلحة بالتوازي، وقد يقتل فيها نحو 200 مليون شخص في حال تم ضرب المدن الكبيرة في اليوم الأول، وقد يصلون لمليار نسمة ضحايا خلال أسبوع.