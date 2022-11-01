شكرا لقرائتكم 3 أسئلة تشغل مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع استفسارات بعض المواطنين عن مستحقات الضمان الاجتماعي المطور، ومدى أحقيتهم وإمكانية احتسابها في حال وجود مكافآت أو ما يؤثر على قيمة الضمان مع زيادة الدخل أو وجود سكن عائلي.

احتساب المكافآت

وقال أحد المواطنين في استفسار إلى خدمة عملاء التنمية الاجتماعية على موقع” تويتر”، ورصدتها “متابعات الخليج 365“: هل مكافأة الجامعة لأحد التابعين تحتسب ضمن الدخل وتؤثر في مقدار الدعم للمطور؟

من جهتها، جاء رد خدمة العملاء، بأن مبلغ الاستحقاق يحتسب بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية، وفي حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش فله تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.

سكن عائلي

وورد استفسار آخر من أحد المواطنين على “تويتر”: الحين ممكن أفهم كيف أثبت لكم السكن وأنا ساكنه مع والدي والبيت باسمه؟

وفي هذه الحالة، أكدت الوزارة أن نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكنك التسجيل بشكل مستقل في حال إثبات استقلالية السكن، بحسب خدمة العملاء.

قيمة الدخل

وتساءلت مواطنة على قيمة الضمان التي حصلت عليها، قائلة: أنا مسجلة بالضمان ومؤهلة وطلعت لي الدفعة 1210 وأنا مع أسرتي عددنا 6 ودخلنا 3000 ريال ليش كذا؟

من جهته، أوضح حساب خدمة العملاء بأنه لن يتم احتساب إعانة حساب متابعات الخليج 365 ضمن دخل المستفيد، ولابد من إضافته كمصدر دعم عند استكمال بيانات الدخل.

تسجيل الضمان الاجتماعي المطور

ويمكن للمواطنين للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

– الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– إنشاء حساب جديد.

– الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.

– تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

– التأكيد على البيانات المدخلة.

– سيتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.