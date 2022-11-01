أول صورة للطفلة الناجية من الغرق بالجبيل

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الرياض - محمد الوسيري - نشرت فضائية العربية أول صورة للطفلة نورة البالغة من العمر 5 سنوات، والناجية من الغرق في متنزه التلال بالجبيل.

بداية الوقعة

وكان والد الطفلة الناجية من الغرق بالجبيل، قد روى تفاصيل نجاتها على يد منقذها علي المري، الذي بادر بإلقاء نفسه في الماء لإنقاذها بعد أن راعه موقف سقوط الطفلة ولحاق والدتها بها لإنقاذها.

وقال إن السياج في الموقع فيما يبدو كان قصيرًا مما جعل الطفلة نورة تتجه للبحر، حيث أرادت أن تمسك سمكة رأتها في البحر.

كما سرد المنقذ علي المري التفاصيل، وأكد أن الطفلة بمجرد سقوطها قامت والدتها بإلقاء نفسها خلفها لإنقاذها وهي لا تتقن السباحة إلا أنها حاولت إنقاذ الطفلة، والطفلة ووالدتها بخير، والضرر عبارة عن إصابات وخدوش بسيطة.