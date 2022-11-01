شكرا لقرائتكم تدشين المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر المنطقة اللوجستية المتكاملة في مدينة الرياض.

مناطق لوجستية

وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض، مدشنةً بذلك المنطقة اللوجستية المتكاملة الأولى في المملكة والتي تمهد لسلسلة من المناطق اللوجستية الخاصة المقرر إطلاقها ضمن سياق الجهود الأشمل التي تُبذل لدعم الرؤية الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، وكذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى تكريس مكانة المملكة كمحور تنافسي على مستوى العالم في مجالات النقل واللوجستيات يخدم حركة البضائع والخدمات حول العالم ضمن بيئة أعمال فريدة وتقدمية.